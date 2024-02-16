Муратов связал смерть Навального с 27 сроками в ШИЗО Муратов высказал мнение, что смерть Навального — следствие его водворения в ШИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил, что смерть оппозиционера Алексея Навального стала следствием 27-го по счету срока в штрафном изоляторе. Журналист высказал мнение, что тромбоэмболия, от которой предположительно умер политик, могла развиться от неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода. По его словам, редакция запросит у колонии записи видеорегистраторов.

Муратов высказал мнение, что Навального три года подвергали мукам и пыткам, которые человеческое тело выдержать не способно. Он назвал известие о смерти оппозиционера страшным и выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Журналист пообещал добиться предоставления записей видеорегистраторов сотрудников медицинской службы колонии, чтобы выяснить, когда приехали медики, как политику оказывали помощь и было ли сделано все возможное для его спасения.

Врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального в августе 2020 года, ранее выразил мнение, что у политика могло не быть тромбоэмболии, которая, по мнению некоторых СМИ, стала причиной его смерти. Полупан уточнил, что об этом можно судить только по результатам вскрытия. По словам медика, в настоящее время в публичном доступе нет никакой медицинской информации, которую можно проанализировать.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб. Утверждается, что прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.