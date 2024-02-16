Врач Навального разнес версию о его смерти от тромбоэмболии Лечивший Навального врач Полупан раскритиковал версию о его смерти от тромба

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Алексей Навальный

Версия о смерти оппозиционера Алексея Навального от тромбоэмболии неправомочна, причину смерти можно установить только по результатам вскрытия, предположил в интервью «Новой газете» врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил политика в августе 2020 года. Он пояснил, что осматривал Навального и не обнаружил у него никаких рисков для образования тромбоэмболии. По его словам, в настоящее время в публичном доступе нет никакой медицинской информации, которую можно проанализировать.

То, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, и они делают заключение, что оторвался тромб, — такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия. Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал (в 2020 году. — NEWS.ru). Нет никакой медицинской информации о том, как это развивалось, и нет никакой медицинской информации, которую можно комментировать, — сказал он.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. При этом RT со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб. Утверждается, что прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.