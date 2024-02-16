Володин назвал виновных в смерти Навального Володин: в смерти Навального виноваты западные лидеры, включая Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

В смерти оппозиционера Алексея Навального в российской исправительной колонии виноваты Вашингтон и Брюссель, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он отметил, что причину установят судмедэксперты и следствие, однако следует задать вопрос, кому выгодна смерть политика.

Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО [Йенса Столтенберга] и руководства США до [канцлера Германии Олафа] Шольца, [премьера Великобритании Риши] Сунака и [президента Украины Владимира] Зеленского — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть, — считает Володин.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оппозиционера давно забыли, убивать его не было никакого смысла. Так она прокомментировала публикации "буржуйских СМИ" о политическом характере смерти оппозиционера. Журналистка отметила, что это выгодно не России, а «противоположным силам».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Алексея Навального саморазоблачительна. Она обращает внимание, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.