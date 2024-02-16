Мать Навального отказалась признавать смерть сына

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

Алексей Навальный

Мать умершего в исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального Людмила Навальная отказалась принимать соболезнования. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) она написала, что не верит в смерть сына.

Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа [февраля], были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен, — подчеркнула она.

Ранее во Владимирском облсуде рассказали, что оппозиционер накануне принимал участие в заседаниях Ковровского городского суда и чувствовал себя нормально. Он появился на заседаниях по видеосвязи.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.

При этом, как считает врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил политика в августе 2020 года, диагноз «тромбоэмболия», который поставили Навальному во ФСИН, неправомочен, его можно установить только по результатам вскрытия. Он пояснил, что осматривал оппозиционера и не обнаружил у него никаких рисков для образования тромбоэмболии.