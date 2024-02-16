Экс-соратник Навального рассказал о последней встрече с оппозиционером Серуканов: на последней встрече Навальный постоянно пытался оскорбить

Фото: Пресс-службой Мосгорсуда

Алексей Навальный

В июле прошлого года Алексей Навальный выглядел физически крепким и постоянно пытался оскорбить, рассказал NEWS.ru бывший соратник оппозиционера Виталий Серуканов. По его словам, тогда у них и произошла последняя встреча. По его мнению, внезапная смерть в колонии могла произойти на нервной почве.

Последний раз я его видел в июле [2023-го] по видеосвязи. Как мне показалось, он был физически крепкий, но очень нервный, постоянно пытался оскорбить, толком ничего сказать не мог. <...> Могла быть внезапная смерть на нервной почве, — сказал Серуканов.

Он отмечает, что общался с Навальным до 2017 года. Потом они встречались в суде, где Серуканов выступал свидетелем обвинения. По его словам, об оппозиционере «уже давно никто не вспоминал, он не являлся рабочим проектом, который был нужен хоть кому-то».

Свидетель по делу оппозиционера о мошенничестве юрист Илья Ремесло заявил о необходимости дождаться результатов расследования смерти, прежде чем делать выводы. Он отметил, что заявления западных СМИ и некоторых лиц относительно случившегося являются циничным использованием смерти человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала моментальную реакцию лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера саморазоблачительной. Она обращает внимание, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.