В Госдуме предположили, кто мог стоять за смертью Навального Депутат Матвейчев: смерть Навального может быть провокацией Запада

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Оппозиционер Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный был агентом Запада, а его смерть может быть провокацией в период выборной кампании в России, заявил NEWS.ru депутат Олег Матвейчев. Он призвал тщательно расследовать ситуацию и обстоятельства, так как они могли исходить извне.

Алексей Навальный был агентом Запада. Боюсь, что это может быть провокацией. Я как раз ждал какое-то событие типа дела Скрипалей в ходе выборной кампании. И вот оно. Надо тщательно расследовать эту ситуацию. Не было ли это вызвано воздействием извне, — заявил депутат.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб. Утверждается, что прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.

В январе стало известно, что Алексея Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. По словам соратников оппозиционера, причиной водворения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился». Как отмечается в сообщении, Навального отправили в штрафной изолятор на 10 суток.

До этого Навальный впервые почти за три недели вышел на связь и подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Он написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка. По его словам, в новом месте отбывания срока всегда темно, а из-за климатических особенностей региона дневного света практически нет.