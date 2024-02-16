«Не знаю, верить или нет»: Юлия Навальная высказалась о смерти мужа Юлия Навальная: не знаю, верить или нет источникам о смерти мужа

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Юлия Навальная

Жена умершего в исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что не знает, может ли верить сообщениям о смерти ее супруга, и дала понять о готовности вернуться в Россию. Она выступила с речью на Мюнхенской конференции.

Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из госисточников в России, — сказала она журналистам.

Ранее мать Алексея Навального Людмила Навальная отказалась принимать соболезнования в связи со смертью сына. В своих социальных сетях она написала, что не верит в смерть сына. Женщина пояснила, что видела его 12 февраля и он чувствовал себя хорошо.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.

Как считает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), смерть оппозиционера является прямым следствием 27-го по счету срока в штрафном изоляторе. Журналист объяснил, что диагноз «тромбоэмболия», от которого, по данным ФСИН, умер политик, мог развиться от неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода.