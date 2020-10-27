СК проведёт проверку по факту смерти роженицы в больнице Копейска

Беременная пациентка скончалась в коридоре женской консультации № 1 города Копейска. Как сообщил журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области по связям со СМИ Владимир Шишков, в настоящее время по факту смерти 23-летней девушки следственные органы проводят проверку.
Девушке пытались оказать первую помощь врачи, на место приехала скорая помощь, но спасти роженицу не удалось. Как
В конце сентября в Оренбурге на приёме у стоматолога скончалась 9-летняя пациентка. Как писал NEWS.ru, из-за пандемии операция откладывалась, но после снятия ограничений девочка отправилась к стоматологу. Операцию назначили на 24 сентября, но из наркоза её вывести так и не смогли.