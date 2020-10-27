СК проведёт проверку по факту смерти роженицы в больнице Копейска

https://static.news.ru/photo/82728864-1850-11eb-b87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беременная пациентка скончалась в коридоре женской консультации № 1 города Копейска. Как сообщил журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области по связям со СМИ Владимир Шишков, в настоящее время по факту смерти 23-летней девушки следственные органы проводят проверку.

Девушке пытались оказать первую помощь врачи, на место приехала скорая помощь, но спасти роженицу не удалось. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя СК, по предварительной информации, девушка имела ряд сердечно-сосудистых заболеваний.

В конце сентября в Оренбурге на приёме у стоматолога скончалась 9-летняя пациентка. Как писал NEWS.ru, из-за пандемии операция откладывалась, но после снятия ограничений девочка отправилась к стоматологу. Операцию назначили на 24 сентября, но из наркоза её вывести так и не смогли.