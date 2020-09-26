В Оренбурге девочка умерла в кресле стоматолога

https://static.news.ru/photo/8e6a4296-0163-11eb-8c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время оказания плановой медицинской помощи в больнице скончалась 9-летняя пациентка. Прокуратура выясняет причину случившегося, сообщили в надзорном ведомстве по Оренбургской области.

К исполнению поручения прокуратуры области о проведении проверки приступила прокуратура Центрального района города Оренбурга в связи с гибелью 9-летней девочки в ГАУЗ «Областная детская клиническая больница». По предварительной информации, девочка скончалась во время оказания ей плановой медицинской помощи, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, чтобы установить объективную причину трагедии, прокуратуре придётся проверить, все ли необходимые стандарты соблюдала больница, включая информационное взаимодействие с определенными ведомствами и службами.

Как сообщает портал «МК-Оренбург», школьнице нужно было убрать лишний зуб, который мешал расти коренному. Из-за пандемии операция откладывалась, но после снятия ограничений девочка отправилась к стоматологу. Операцию назначили на 24 сентября, но из наркоза девочку так и не смогли вывести.

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