Салат «Пятиминутка» с крабовыми палочками! Хит на ужин или перекус!

Салат с крабовыми палочками — вкуснее, чем в ресторане! Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит быстрые, но безумно вкусные блюда. Он получается настолько гармоничным и насыщенным, что может заменить полноценный ужин или стать звездой праздничного стола. А готовится буквально за 15 минут!

Начните с подготовки ингредиентов: 4 яйца сварите вкрутую (8–9 минут после закипания), остудите и нарежьте кубиками; 250 г сурими (крабовых палочек) разморозьте при комнатной температуре и нашинкуйте тонкими кружочками; 100 г свежих огурцов нарежьте соломкой — если кожица жесткая, лучше ее очистить; 2 моркови натрите на крупной терке — для сочности можно использовать молодую сладкую морковь; добавьте небольшую банку кукурузы (предварительно слейте жидкость).

Все ингредиенты аккуратно смешайте в глубокой салатнице. Заправьте майонезом по вкусу — для легкости можно смешать его с ложкой йогурта. Добавьте щепотку соли и, если любите, немного свежемолотого перца. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике — так вкусы идеально соединятся.

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