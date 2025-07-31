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31 июля 2025 в 13:00

Салат «Ассорти» на зиму! Вкусная закатка с капустой, перцем и томатами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Ассорти» на зиму! Вкусная закатка с капустой, перцем и томатами! Этот хрустящий витаминный микс станет королем ваших зимних заготовок! А главное — готовится элементарно из доступных овощей, при этом хранится до весны без проблем.

Ингредиенты (на 6–7 литровых банок)

  • Капуста (можно краснокочанную) — 1 кг
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Лук — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Огурцы — 1 кг
  • Соль — 5 ч. л.
  • Растительное масло — 1 стакан (200 мл)
  • Уксус 9% — 1 стакан (200 мл)
  • Сахар — 5 ст. л.

Приготовление

  1. Капусту тонко шинкуем ножом или специальной теркой, морковь режем соломкой или трем на крупной терке, лук очищаем и нарезаем полукольцами. Болгарский перец освобождаем от семян и режем соломкой, помидоры — дольками, огурцы — кружочками или полукольцами. Все нарезанные овощи складываем в большую эмалированную кастрюлю или таз.
  2. В отдельной миске смешиваем растительное масло, уксус, сахар и соль, тщательно размешиваем до полного растворения кристалликов. Полученной смесью заливаем наши овощи, хорошенько перемешиваем и оставляем при комнатной температуре примерно на час — за это время овощи пустят сок.
  3. Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Варим 5–10 минут — овощи должны немного смягчиться, но сохранить приятную хрусткость. Сразу же раскладываем горячий салат по предварительно простерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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