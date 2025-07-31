Салат «Ассорти» на зиму! Вкусная закатка с капустой, перцем и томатами! Этот хрустящий витаминный микс станет королем ваших зимних заготовок! А главное — готовится элементарно из доступных овощей, при этом хранится до весны без проблем.
Ингредиенты (на 6–7 литровых банок)
- Капуста (можно краснокочанную) — 1 кг
- Болгарский перец — 1 кг
- Помидоры — 1 кг
- Лук — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Огурцы — 1 кг
- Соль — 5 ч. л.
- Растительное масло — 1 стакан (200 мл)
- Уксус 9% — 1 стакан (200 мл)
- Сахар — 5 ст. л.
Приготовление
- Капусту тонко шинкуем ножом или специальной теркой, морковь режем соломкой или трем на крупной терке, лук очищаем и нарезаем полукольцами. Болгарский перец освобождаем от семян и режем соломкой, помидоры — дольками, огурцы — кружочками или полукольцами. Все нарезанные овощи складываем в большую эмалированную кастрюлю или таз.
- В отдельной миске смешиваем растительное масло, уксус, сахар и соль, тщательно размешиваем до полного растворения кристалликов. Полученной смесью заливаем наши овощи, хорошенько перемешиваем и оставляем при комнатной температуре примерно на час — за это время овощи пустят сок.
- Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Варим 5–10 минут — овощи должны немного смягчиться, но сохранить приятную хрусткость. Сразу же раскладываем горячий салат по предварительно простерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом до полного остывания.
Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».