Салат «Ассорти» на зиму! Вкусная закатка с капустой, перцем и томатами! Этот хрустящий витаминный микс станет королем ваших зимних заготовок! А главное — готовится элементарно из доступных овощей, при этом хранится до весны без проблем.

Ингредиенты (на 6–7 литровых банок)

Капуста (можно краснокочанную) — 1 кг

Болгарский перец — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Лук — 1 кг

Морковь — 1 кг

Огурцы — 1 кг

Соль — 5 ч. л.

Растительное масло — 1 стакан (200 мл)

Уксус 9% — 1 стакан (200 мл)

Сахар — 5 ст. л.

Приготовление

Капусту тонко шинкуем ножом или специальной теркой, морковь режем соломкой или трем на крупной терке, лук очищаем и нарезаем полукольцами. Болгарский перец освобождаем от семян и режем соломкой, помидоры — дольками, огурцы — кружочками или полукольцами. Все нарезанные овощи складываем в большую эмалированную кастрюлю или таз. В отдельной миске смешиваем растительное масло, уксус, сахар и соль, тщательно размешиваем до полного растворения кристалликов. Полученной смесью заливаем наши овощи, хорошенько перемешиваем и оставляем при комнатной температуре примерно на час — за это время овощи пустят сок. Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Варим 5–10 минут — овощи должны немного смягчиться, но сохранить приятную хрусткость. Сразу же раскладываем горячий салат по предварительно простерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».