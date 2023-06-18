Стоит ли отдыхать в Абхазии в 2023 году: отзывы о ценах, отелях, питании Российские туристы рассказали о курортах Абхазии

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По итогам 2023 года Абхазия планирует принять свыше 1,5 млн туристов из России, сообщил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Республика остается удобным курортом для россиян — в страну можно въехать по внутреннему паспорту. NEWS.ru собрал отзывы туристов, поговорил с отраслевыми экспертами и выяснил, стоит ли ехать в этом году отдыхать в Гагры или Пицунду.

В чем преимущества отдыха в Абхазии

«В связи с последними событиями Абхазия показалась оптимальным вариантом для семейного отдыха. Из плюсов: Абхазия действительно страна для души. Отдых пришелся по вкусу как взрослому поколению, так и детям. Кругом растут огромные кипарисы, которые завораживают своей красотой и мощью... В целом природа Абхазии оставляет незабываемые ощущения в душе», — делится впечатлениями на форуме Otzovik Татьяна из Красноярска.

Сергей Баранов из Ульяновска рассказал NEWS.ru, что уже третий раз ездит с семьей в Абхазию на машине. По его словам, основное преимущество республики — доступные цены.

«У нас с женой двое детей. Скажу честно, отдыхать в Сочи мы позволить себе не можем. А вот в Абхазии — вполне. Море там даже лучше, еда вкуснее и дешевле. Все эти разы мы ездим в один и тот же гостевой дом, с хозяевами стали почти родными», — рассказал мужчина.

Он также отметил дружелюбное отношение к россиянам. «Учитывая ситуацию в мире, отдых в Абхазии представляется многим оптимальным вариантом. По соотношению цены и качества лучше и не найти», — признался Сергей.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

Где жить в Абхазии

В Абхазии можно найти жилье на любой кошелек, рассказывает Елена из Донецка на форуме Otzovik: «Мы снимали за 1000 рублей за комнату, жилье лучше бронировать заранее. Хозяйка — гостеприимная женщина, как и большая часть местных жителей. В день приезда угостила нас интересным фруктом. Местные называют его „мушмула“».

По словам Елены, в Абхазии бойко торгуют чачей и домашними винами. «Предлагают экскурсионные туры на каждом перекрестке. Цены приблизительно одинаковые у разных туроператоров», — рассказала женщина.

По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 млн отдохнувших в Абхазии в 2022 году останавливались с ночевками. По данным на конец 2022 года, в Абхазии в 858 объектах размещения насчитывается 39 тысяч койко-мест. Также туристы останавливаются в частном секторе.

55% туристов приезжали в Абхазию в 2022 году в рамках однодневных экскурсионных поездок без ночевок.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

Какие минусы отдыха в Абхазии

У Абхазии есть свои минусы, утверждают туристы из России. Жалобы в первую очередь связаны с низким качеством инфраструктуры и сервиса. Так, одна из россиянок, побывавшая на курорте вместе с матерью, осталась крайне недовольна отелем.

«Мы выбрали бюджетный вариант по совету знакомых, забронировали номер с замечательным видом на море. Как оказалось, лифт здесь еще времен СССР, поэтому однажды в нем просто загорелась проводка, и все вынуждены были подниматься на высокие этажи пешком», — пишет она на сайте Otzovik.

Женщины пожаловались и на проблемы с питанием: «Мы в основном питались в номере, заваривая доширак, потому что сервис в местных кафе оставляет желать лучшего. Грязные тарелки, приготовление блюд из подручных продуктов — дело здесь привычное».

«Самый главный минус — это ротавирус и всякого рода кишечные инфекции, которыми болеют туристы, чуть ли не каждый второй», — комментирует на том же форуме Александр.

Фото: Shutterstock Пляж в Алахадзы в Абхазии

Что не так с пересечением границы в Абхазии

Еще один существенный минус связан с пересечением границы. По словам туристов, это «настоящая рулетка».

«Ее можно пройти за пять минут, а можно часами стоять под палящим солнцем или проливным дождем. Предугадать, как будет, невозможно. Хочу предупредить, что в Гагре распространена услуга трансфера между Абхазией и аэропортом или железнодорожным вокзалом Сочи. Но вас все равно никто не повезет через границу на машине. Перед границей высадят с чемоданом, вы ее пройдете пешком, и на той стороне посадят в другой автобус. Хотя изначально могут утверждать, что границу будете проходить в машине», — рассказал в своем отзыве россиянин.

Где дешевле — в Абхазии или России?

Отраслевые эксперты прогнозируют туристический бум в Абхазии в 2023 году. Как рассказал NEWS.ru председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев, сегодня республика занимает третье место по популярности у россиян — после отечественных курортов и Турции.

«Главное преимущество — там есть отдых на любой кошелек. Можно отдохнуть вполне бюджетно. В последнее время начали появляться объекты из категории luxury, предлагающие отдых на протяжении всего года. Туризм в этом регионе развивается более чем активно», — отметил эксперт.

В 2023 году курорты Абхазии подняли цены, но в среднем они все равно значительно ниже, чем на курортах Краснодарского края, рассказал NEWS.ru член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, если в ресторанах Сочи средний чек на человека начинается от тысячи рублей, в Абхазии — от 700 рублей. Большая семья, отдыхая в республике, может экономить 3–4 тысячи рублей в день. Мкртчян также сообщил, что в этом году спрос превышает прошлогодний приблизительно на 20–25%.

Отдых в Абхазии сопоставим по деньгам с Крымом. Против полуострова пока сложная транспортная доступность и другие проблемы, связанные со специальной военной операцией.

По данным туроператора АЛЕАН, в июне неделя отдыха в отеле «Апсны» (Бамбора) по системе «все включено» обойдется от 31 068 рублей на двоих (без учета проезда туда-обратно). Тур на неделю в Гранд-отель «Россия» (Гудаута) с трехразовым питанием по системе «шведский стол» — от 26 600 рублей на двоих. Проживание в номере категории «комфорт» в отеле «Золотые пески» (Пицунда) с трехразовым питанием по системе «шведский стол» — от 24 500 рублей на 7 дней на двух человек.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

Когда откроют аэропорт в Сухуме

Эксперт в сфере туризма Дмитрий Давыденко в разговоре с NEWS.ru заявил, что в Абхазии активно ремонтируют старые отели — большая часть советского фонда приведена в порядок.

«Сегодня бизнес активно идет в Абхазию: например, приходят предприниматели из России и Греции, строятся новые отели», — сообщил Давыденко.

При этом особые надежды он возлагает на открытие аэропорта столицы Абхазии — Сухума. Как ожидается, это случится уже в 2024 году. Воздушная гавань была закрыта по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. Если хаб действительно заработает в следующем году, то это значительно расширит транспортную доступность и даст толчок развитию курортных зон, географически расположенных ближе к Грузии, говорит Давыденко.

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