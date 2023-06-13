Стоит ли ехать в Турцию в 2023 году: отзывы российских туристов Вернувшиеся из Турции россияне рассказали о серьезном подорожании отдыха и недостатках в обслуживании

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Отдых в Турции

Турция остается самым востребованным зарубежным направлением для отдыха. Но слухи о резком подорожании путевок для туристов из РФ и некачественном сервисе заставляют часть россиян задуматься, стоит ли ехать в Анталью, Сиде, Белек, Мармарис. Что рассказывают об отдыхе в Турции в 2023 году уже вернувшиеся соотечественники, как изменились цены и обслуживание, NEWS.ru узнал, изучив отзывы туристов в Сети.

200 тысяч за отель с «прекрасной оберткой»

Российская туристка рассказала, что осталась недовольной отдыхом в пятизвездочном премиум-отеле Турции, расположенном в курортном поселке Окурджалар, на самом берегу моря, в 85 км от аэропорта Антальи. Девушке пришлось заплатить за размещение 200 тысяч рублей, хотя она рассчитывала только на половину этой стоимости.

Туристка сказала, что уборку в ее номере проводили только после ее настойчивых просьб. Ресторан гостиницы, по словам россиянки, тоже оставлял желать лучшего. Она заметила сколы на тарелках и отсутствие нужных приборов. Девушку возмутили пластиковые стаканчики вместо стеклянных фужеров. Также она обратила внимание, что в ресторане посетителям не предлагали свежих ягод, а мороженое было только вечером.

По словам россиянки, в отеле ей понравился только чистый, белоснежный пляж, где не было недостатка в лежаках. Однако негативные моменты «полностью перекрыли все хорошие впечатления». Девушка пришла к выводу, что отдых в премиум-отеле Турции является «прекрасной оберткой».

Фото: Shutterstock Отдых в Турции

Насколько в Турции «кусачие» цены

Не впечатляет россиян, судя по отзывам в Сети, и отдых в Стамбуле. Как рассказал один из туристов, который провел в городе две недели, за это время он почувствовал «кусачие» цены и пришел к выводу, что о дешевой Турции можно забыть. За 14 дней россиянин сменил пять отелей. Все они были в разных частях города, и туристу удалось таким образом сэкономить на общественном транспорте при посещении достопримечательностей. Он не бронировал номера в отелях заранее, а находил уже на месте, торгуясь на стойке регистрации за скидку в 25–30%. Проживание в пяти отелях обошлось в 18 тысяч рублей.

На питание в Стамбуле ушло более 14 тысяч рублей, на оплату проезда в общественном транспорте — около 3400 рублей. В результате двухнедельный бюджетный отдых в Турции обошелся россиянину в 46 тысяч рублей с учетом перелета (туда и обратно 10 700 рублей).

Чем заменить завтрак в Стамбуле

Еще один российский турист рассказал, какие завтраки предлагают стамбульские отели. Он жил в трех гостиницах и везде видел одну и ту же картину: на завтрак подают сыр, соевую колбасу, огурцы, помидоры, оливки, варенье и яйца. По словам туриста, выпить можно кофе 3 в 1, разведенный сок и чай. На десерт — джем и шоколадная паста.

По словам туриста, за все перечисленное отели добавляют к стоимости номера около 400 рублей. Россиянин пришел к выводу, что лучше брать номер в стамбульском отеле без завтрака, а на сэкономленные деньги покупать на улице донер или сэндвич с рыбой. Такой завтрак, по его мнению, вкуснее, полезнее и питательнее.

Фото: Shutterstock Отдых в Турции

О чем еще рассказывают туристы

Несмотря на общее повышение цен, большая часть отдохнувших в мае и июне российских туристов остаются довольны поездкой. Они отмечают удобное расположение гостиниц, чистую территорию отелей, большой выбор развлекательных программ для детей.

Среди недостатков российские туристы чаще всего называют в отзывах тесный пляж, шум, неустойчивый интернет, недостаток информации об услугах в гостинице. Постояльцы одного из пятизвездочных отелей также жаловались на плохую уборку номера, а отдыхавшие в трехзвездочных гостиницах обратили внимание на не самый вкусный завтрак, который быстро заканчивался: «Кормили по принципу "кто успел, тот и съел"».

Есть ли ценовая дискриминация россиян

В начале июня в СМИ появилась информация о ценовой дискриминации россиян в Турции. Сообщалось, что цены на отдых для россиян были существенно выше, чем для европейцев. Эксперты АТОР подтвердили подорожание стоимости отдыха в Турции, однако в организации отметили, что цены выросли и для граждан других стран.

«Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, такие утверждения, мягко говоря, бессмысленны. Мы на практике в этом году не видим такого рыночного явления, как ценовая дискриминация россиян. Да она и попросту невозможна: крупные турецкие туроператоры, выкупающие квоты мест для российских туристов, не стали бы завышать сами для себя цены, подписывая невыгодные контракты», — заявил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Фото: Shutterstock Отдых в Турции

Где можно отдохнуть по цене Турции в 2023 году

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в этом году на туристическом рынке сложилась интересная ситуация. ОАЭ, Египет, Таиланд, Куба, Мальдивы предлагают цены, сопоставимые со стоимостью отдыха в Турции.

Горин подчеркнул, что отдых на двоих в хорошем отеле в Турции обойдется примерно в 200 тысяч рублей. За эти же деньги можно рассмотреть и более экзотические направления, которые раньше были значительно дороже.

По словам Горина, в 2023 году Турция повысила цены на 30%. Однако подорожание во многом нивелировали скидки, которые действовали в апреле, мае и частично действуют в июне.

«Но ждать, что цены продолжат снижаться в июле и августе, не стоит», — констатировал Горин.

Фото: Shutterstock Отдых в ОАЭ

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