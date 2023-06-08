В Абхазии ужесточили наказание для голых туристов В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в общественных местах в купальниках

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Парламент Абхазии внес в КоАП поправки, связанные с внешним видом туристов, передает «Sputnik Абхазия». С 1 августа тех, кто появится в общественных местах с голым торсом или вовсе без одежды, будут штрафовать на 6 тысяч рублей. Ранее штраф составлял 300 рублей.

Считаю необходимым внести в КоАП дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом, — заявил депутат Даут Хутаба.

В пояснительной записке к поправкам уточняется, что часто туристы очень грубо реагируют на замечания со стороны местных жителей. Иногда возражения перетекают в стычки и драки. Также парламентарии посетовали на то, что поведение туристов мешает местным жителям воспитывать молодежь духе апсуара — морально-этический национальный кодекс абхазов.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о признании решений судов по экономическим делам. Соглашение предусматривает взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по спорам при осуществлении бизнеса и иной экономической деятельности.