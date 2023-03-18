Россия начнет признавать ряд судебных решений Абхазии Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о решениях по экономическим делам

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о признании решений судов по экономическим делам. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Соглашение предусматривает взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по спорам при осуществлении бизнеса и иной экономической деятельности.

Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, подписанное в городе Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года, — говорится в документе.

При этом соглашением не предусматривается признание и приведение в исполнение решений по делам в рамках административных и иных публичных правоотношений.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении сторонами всех необходимых процедур.

Ранее глава Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что слухи о возможном вхождении республики в состав РФ не имеют ничего общего с действительностью. Шамба напомнил, что независимый статус Абхазии прописан в ее конституции.

В феврале президент Абхазии Аслан Бжания посещал Москву с рабочим визитом. При этом встреча с Бжанией не значилась в графике Путина, сообщали в Кремле.