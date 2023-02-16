Стало известно, встретится ли Путин с президентом Абхазии Песков: в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии Бжанией

Фото: kremlin.ru

Аслан Бжания и Владимир Путин

В графике российского лидера Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Нет, в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии, — сказал Песков.

Бжания находится в Москве с рабочим визитом. У него запланирован ряд встреч в администрации президента России.

Ранее Бжания заявил, что Абхазия готова войти в Союзное государство России и Белоруссии. По его словам, идея Союзного государства близка народу Абхазии и соответствует его национальным интересам. Он добавил, что Сухум и Минск в ближайшее время планируют реализовать крупный инвестиционный проект, подробности которого раскрывать не стал.

9 марта прошлого года Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой. Стороны уже обменялись нотами. Тогда сообщалось, что готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между двумя республиками.