Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Республика Абхазия установила 9 марта дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой, сообщили в пресс-службе МИД Абхазии. Стороны уже обменялись нотами. В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ДНР.

9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД добавили, что в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ДНР.

Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины, — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Абхазия и ДНР поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава ООН.

Ранее Абхазия признала независимость и суверенитет донбасских республик ЛНР и ДНР. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания. В обращении к соотечественникам президент Абхазии заявил, что республика внимательно следит за происходящим на Украине, в частности за ситуацией вокруг Донбасса.

Он выразил уверенность, что его поддерживает всё абхазское общество. Бжания отметил, что судьбы народов Абхазии и донбасских республик схожи и каждый его соотечественник искренне сочувствует народам ЛНР и ДНР в борьбе за справедливость и право на достойную жизнь. Глава Абхазии добавил, что в течение последних лет его республика оказывала поддержку жителям Донбасса и старалась не оставлять беде. Так, на днях в Абхазию прибыла первая группа беженцев из донбасских республик.