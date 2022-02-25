Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР

Абхазия признала независимость и суверенитет донбасских республик ЛНР и ДНР. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания, сообщает пресс-служба главы.

В обращении к соотечественникам президент Абхазии заявил , что республика внимательно следит за происходящим на Украине, в частности, за ситуацией вокруг Донбасса.

Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики, — сообщил Бжания.

Президент выразил уверенность, что его поддерживает всё абхазское общество. Бжания отметил, что судьбы народов Абхазии и донбасских республик схожи и каждый его соотечественник искренне сочувствует народам ЛНР и ДНР в борьбе за справедливость и право на достойную жизнь. Глава Абхазии добавил, что в течение последних лет его республика оказывала поддержку жителям Донбасса и старалась не оставлять беде. Так, на днях в Абхазию прибыла первая группа беженцев из донбасских республик.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.