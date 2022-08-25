В Абхазии сообщили о готовности присоединиться к Союзному государству Президент Абхазии Бжания: мы готовы войти в Союзное государство России и Белоруссии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Абхазия готова войти в Союзное государство России и Белоруссии, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в эфире авторского проекта журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE». Он также добавил, что Сухум и Минск в ближайшее время планируют реализовать крупный инвестиционный проект, подробности которого раскрывать не стал.

В случае такой перспективы, как Союзное государство России, Белоруссии и других государств, которые хотели бы к этому союзу присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными членами данного государства. Идея Союзного государства нам близка, близка народу Абхазии, это соответствует нашим национальным интересам, — сказал Бжания.

Республика Абхазия установила 9 марта дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой, сообщили в пресс-службе МИД Абхазии. Стороны уже обменялись нотами. В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ДНР.

Также стало известно, что футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины войдут в Лигу Содружества. Кроме того, команды из Крыма будут участвовать в матчах ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.