В Абхазии назвали спекуляциями сообщения о вхождении в состав России Ряд общественных организаций Абхазии выступили против вхождения в состав России

Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Ряд общественных организаций Абхазии выступили против возможного присоединения страны к РФ, передает РИА Новости. Все распространившиеся в последние дни через СМИ и в публикациях официальных лиц сообщения о возможном изменении статуса Абхазии общественники назвали безответственными спекуляциями, наносящими вред взаимоотношениям Москвы и Сухума.

Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с Российской Федерацией, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях. <...> Мы также считаем, что сегодня не в интересах Абхазии, учитывая ее частично признанный статус и ряд других внутриполитических факторов, рассматривать варианты вступления в какие-либо союзные государства, — говорится в заявлении общественников.

При этом в заявлении не исключена возможность обсуждения подобных вопросов в будущем, в случае широкого признания независимости республики международным сообществом и ООН.

Кроме того, в документе говорится, что «30 лет назад абхазы одержали победу над противником, который хотел отбить у них желание быть свободными и строить свое суверенное государство». Абхазия стремится к мирным, добрососедским отношениям с другими государствами и в течение 15 лет после признания ее суверенитета Россией республика выстраивает взаимовыгодные двусторонние отношения с Москвой.

Глава Совета безопасности страны Сергей Шамба также заявил, что слухи об этом не имеют ничего общего с реальностью. Он указал на независимый статус Абхазии и напомнил, что это прописано в конституции и не подлежит обсуждению.

Год назад Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР, когда республики еще не вошли в состав России. В марте 2022 года МИД Абхазии заявлял об упрощении получения российского гражданства жителям страны. Также в конце марта Шамба заявил, что в Абхазии не обсуждаются планы по вступлению в состав России. Это заявление он сделал после того, как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении предпринять юридические шаги для присоединения к России.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае заключения мирных соглашений по Украине в них нужно включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии. По ее словам, интересы Грузии должны быть учтены при решении этого вопроса.