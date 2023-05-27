Украинские хакеры атаковали сайт МИД Абхазии МИД Абхазии сообщил о DoS-атаке украинских хакеров на сайт ведомства

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27 мая украинские хакеры из организации IT Army of Ukraine совершили DoS-атаку на сайт Министерства иностранных дел Абхазии, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Уточняется, что после взлома и атаки сервер долгое время не функционировал, однако сейчас его работа возобновлена.

Сегодня в 15:00 украинская хакерская группа IT Army of Ukraine совершила DoS-атаку на официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Абхазия. В связи с этим непродолжительное время наш официальный сайт не функционировал. На текущий момент все сложности устранены, работа официального сайта МИД Абхазии восстановлена, — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ России заявили, что Пентагон и страны НАТО стоят за массированными кибератаками на критическую инфраструктуру России, которые осуществляются с территории Украины. В ведомстве добавили, что с целью сокрытия своей причастности США стремятся представить автором этих атак исключительно Украину, а именно группировку IT Army of Ukraine.

Всего с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч кибератак на российскую инфраструктуру, негативные последствия удалось предотвратить благодаря своевременно принятым мерам, отметили в ФСБ.