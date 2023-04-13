ФСБ обвинила Пентагон и НАТО в кибератаках с территории Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пентагон и страны НАТО стоят за массированными кибератаками на критическую инфраструктуру России, которые осуществляются с территории Украины, сообщается на сайте ФСБ. Там добавили, что с целью сокрытия своей причастности США стремятся представить автором этих атак исключительно Украину, а именно группировку IT Army of Ukraine.

Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия. <...> При этом кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными («Анонимус», «Сайленс») и национальными («Гоаст клэн», (США), «Рэдках» (Турция), «Джи-Эн-Джи» (Грузия), «СквадЗОЗ» (Польша) и другие) хакерскими группировками, — заявили в ФСБ.

Всего с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч кибератак на российскую инфраструктуру, негативные последствия удалось предотвратить благодаря своевременно принятым мерам, отметили в ФСБ.

Ранее в Пентагоне обвинили Россию в осуществлении кибератак на американского провайдера спутниковой связи Viasat. Помощник министра обороны США Джон Палм заявил, что атаки проводились в начале 2022 года. По его словам, целью было нанести удар по системам командования и управления ВСУ.