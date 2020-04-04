Россияне проводят большую часть времени в самоизоляции на кухне

https://static.news.ru/photo/d020ce7c-763e-11ea-9606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Россияне чаще всего проводят время в самоизоляции из-за коронавируса на кухне. Для них это стало не только местом готовки и приёма пищи, но и «кабинета для работы».

Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Туту.ру».

Согласно его результатам, 42% респондентов выбрали кухню в качестве личного пространства во время карантина. 17,6% выбрали комнату, 15,6% — балкон, 10,6% предпочитают ванную комнату, 1,8% — кладовку, 0,9% ответили, что им нравится в коридоре.

Согласно постановлению мэра Москвы, людям запрещено покидать свои дома, кроме случаев, когда нужно поехать на работу, погулять с домашним животным или сходить в магазин или аптеку.

Подобные ограничения действуют сейчас во многих регионах России. Но не все готовы добровольно запереть себя дома. Особенно если за плечами большой бэкграунд путешествий, — отметили в «Туту.ру».

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд оставил без движения иск к правительству города с требованием признать указ о введении в Москве режима самоизоляции незаконным. Иск составили адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев. По их мнению, введение режима самоизоляции без объявления в городе карантина противоречит конституционным правам россиян на свободу передвижения.