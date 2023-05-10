Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли Невролог Хорошев назвал одной из причин головной боли дефицит воды в организме

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Врач-невролог Павел Хорошев в интервью радио Sputnik предупредил, что головная боль может быть вызвана нарушением мозгового кровоснабжения из-за недостатка воды в организме. Хорошев подчеркнул, что точный диагноз при головной боли может поставить только врач.

Он указал, что в большинстве случаев причиной боли является один из трех факторов: повышенное внутричерепное давление, проблемы с кровоснабжением мозга или интоксикация.

Обычно проблемы с кровоснабжением мозга связаны с недостатком воды в организме. Если человек потребляет пол-литра или даже полтора литра воды в день, это недостаточно, — сказал врач.

Недостаток воды приводит к увеличению вязкости крови и замедлению кровотока, продолжил Хорошев. В таких случаях увеличение потребления воды поможет мозгу получать все необходимые ему элементы вовремя и боль уйдет, добавил невролог.

В среднем человеку необходимо пить от двух до двух с половиной литров воды зимой и не менее двух с половиной литров летом, — уточнил Павел Хорошев.

Он также отметил, что состояние пациента при интоксикации может улучшиться, если он начнет потреблять больше воды.

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