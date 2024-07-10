Россиян кормят «мясным клеем»: в каких продуктах содержится, чем опасен

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Ряд производителей мясной и молочной продукции используют запрещенную в России пищевую добавку — микробную трансглутаминазу. Представители надзорных органов начали выявлять в колбасных изделиях фермент, известный в народе как «мясной клей», в 2,5 раза чаще, чем в 2022 году. При этом влияние добавки на здоровье человека недостаточно изучено, есть данные о ее вреде для организма. Как может сказаться на здоровье употребление продуктов с содержанием вредного вещества и как обезопасить себя — в материале NEWS.ru.

Что такое «мясной клей»

Микробная трансглутаминаза — это фермент, который изменяет структуру белков и «склеивает» продукт, рассказала NEWS.ru директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова. По ее словам, добавка получена при помощи генетически модифицированных организмов (ГМО) и не разрешена для использования в пищевой промышленности с 1 января 2020 года.

Несмотря на запреты, органы Роспотребнадзора и Россельхознадзора в ходе профилактических и прочих исследовательских мероприятий регулярно выявляют наличие «мясного клея» в продуктах, отметил в разговоре с NEWS.ru глава организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов. Этот фермент используется при производстве мясных и молочных продуктов, поскольку значительно ускоряет технологические процессы и улучшает консистенцию, добавил он.

С помощью «мясного клея» производители могут увеличивать массу продукта до 25% и снижать его себестоимость за счет сокращения цикла изготовления, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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В каких продуктах используется добавка

«Мясной клей» незаконно используется при производстве колбас и сосисок, а также в молочной, рыбной и хлебопекарной промышленности, сообщают представители Россельхознадзора. Добавление вещества позволяет производителям «склеивать» между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт, например при изготовлении ветчины, стейков, фасоли, а также креветок и крабовых палочек из перемолотой рыбной массы.

«Эта добавка может встречаться в тех продуктах, где нужно создать структуру. Как правило, это переработанная мясная, рыбная продукция, фарш, также ее используют в молочной промышленности, в йогуртах, твороге, сырках, чтобы загустить продукт», — пояснила Котельникова.

«Известия» пишут, ссылаясь на исследование Роспотребнадзора, что в 2024 году добавка была обнаружена в продукции таких производителей, как ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», ООО ПК «Айсберг-Люкс» и других предприятий. Чаще всего фермент использовался для изготовления колбасы, сосисок и творога, уточняет издание.

В мае 2024 года специалисты Роскачества обнаружили запрещенную добавку в твороге торговых марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева». В примечании к результатам исследования говорилось о том, что употребление в пищу данного вещества представляет опасность для здоровья.

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Как часто «мясной клей» добавляют в продукты

В 2023 году Роспотребнадзор выявил добавку в 25 пробах, что вдвое превысило аналогичный показатель за 2022-й. Фермент обнаружили в «молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания», уточняют «Известия».

В 2024 году произошел резкий рост случаев выявления запрещенной добавки в продуктах. Согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, только за первое полугодие «мясной клей» был найден в 28 пробах, сообщает издание.

Чем опасен «мясной клей»

Потребление и накопление вещества в организме может вызвать непереносимость глютена, заявила Котельникова, ссылаясь на исследования ученых.

«Ряд научных организаций также полагает, что потребление микробной трансглутаминазы может вызывать аутоиммунные заболевания и воспалительные заболевания ЖКТ, кожи и других органов», — отметила эксперт Роскачества.

В свою очередь Павлов подчеркнул, что «аллергия — самое „безобидное“ последствие употребление продуктов с содержанием данной добавки».

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«Фермент плохо выводится из организма, в некоторых случаях есть даже признаки канцерогенности», — сказал глава ОПИ.

Применяемый в пищевой промышленности микробный фермент недостаточно изучен. По этой причине неизвестно, как его попадание в организм скажется на здоровье, заявила в разговоре с NEWS.ru гастроэнтеролог Ирина Бережная.

«Использование фермента в пищевой промышленности потому и запрещено, что никто не знает, как его употребление отразится на ЖКТ и на мышечной ткани. В исследованиях описаны высокие риски развития аллергии и онкологии, однако четких данных пока нет», — рассказала она.

Использование любых микробных ферментов в пищевой промышленности потенциально сопряжено с риском непредсказуемых последствий для здоровья, чаще всего отрицательных, добавила гастроэнтеролог.

В сообщении, опубликованном на сайте Роскачества, говорится, что употребление продуктов с содержанием запрещенной добавки представляет риск для людей с генетической предрасположенностью к непереносимости глютена. Кроме того, попадание данного вещества в организм повышает риск развития болезни Альцгеймера, отметили в организации.

Как обезопасить себя от «мясного клея»

Ни один покупатель не в состоянии понять, что в продуктах содержится опасная для здоровья добавка, отметил Павлов. По его словам, производители не указывают наличие «мясного клея» на упаковке, поэтому его можно выявить лишь в ходе лабораторных исследований. «Мясной клей» обозначается на продукции как фермент грибкового происхождения, стабилизатор или пищевая добавка, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Котельникова рекомендует при выборе переработанной мясной, рыбной продукции и йогурта отдавать предпочтение крупным знаменитым брендам, которые дорожат своей репутацией. По ее словам, они с большой долей вероятности не станут использовать запрещенные добавки.

«У них очень хорошо развита система обеспечения качества продукции, на предприятиях создаются целые отделы, которые этим занимаются», — сказала специалист Роскачества.

Бережная не согласилась с такой оценкой. По ее мнению, никто не может дать гарантии, что даже крупный производитель окажется порядочным.

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«Мы давно живем в мире промышленных продуктов. В целом чем дороже обходится производство, тем выше риск встретить в продукции те или иные добавки. Единственный способ обезопасить себя от них — готовить еду самим», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Как общественники борются с «мясным клеем» в продуктах

После появления в СМИ данных о резком росте случаев выявления «мясного клея» в продуктах члены «Общественной потребительской инициативы» направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой изъять добавку из продажи и заблокировать продающие ее интернет-ресурсы. Павлов отметил, что необходимо бороться с применением «мясного клея» на производстве, а также пресекать его свободную продажу.

«Раньше нарушителей привлекали к административной ответственности, продукцию изымали, были штрафы в несколько сотен тысяч рублей, а сейчас по результатам проверки им лишь выдают предостережения, которые ни к чему не обязывают эти компании. Как следствие, они продолжают использовать этот компонент в целях удешевления производства, а потребитель оказывается в зоне риска», — заключил Павлов.

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