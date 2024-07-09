В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбирать молоко Роспотребнадзор: для выбора молока нужно изучить этикетку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы выбрать подходящее молоко, нужно изучить этикетку на нем, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Уточняется, что молоко бывает разного процента жирности и обрабатывается различными методами.

По данным издания, молоко у разных производителей отличается процентом жирности. Обезжиренное полезно тем, кто соблюдает диету, однако не рекомендуется детям. В нем есть полезные минералы и вещества, как и в обычном молоке, однако гораздо меньше жирорастворимых витаминов А и D.

Также есть различные методы обработки, объяснили в ведомстве. Если написано, что молоко пастеризовано, значит, в нем сохранились полезные молочнокислые бактерии. Этот способ позволяет уничтожать живые микроорганизмы, из-за которых продукт быстро портится. Ультрапастеризация молока продлевает его срок хранения и сохраняет все полезные свойства.

Эксперты отметили, что при стерилизации молока погибают все микроорганизмы — и вредные, и полезные. Однако срок хранения у такого продукта больше, его можно держать в закрытом виде до полугода.

Не рекомендуется покупать молоко с поврежденной упаковкой или если информацию о товаре не разобрать, добавили в ведомстве. Кроме того, лучше не приобретать молоко у неизвестных продавцов.

Ранее врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, что молоко, которое добавляют в чай, нейтрализует полезные для сердечно-сосудистой системы вещества. По ее словам, также такой напиток может вызвать дискомфорт в желудке.