Терапевт перечислила минусы чая с молоком Терапевт Шмелева: молоко в чае нейтрализует полезные для организма вещества

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Молоко, которое добавляют в чай, нейтрализует полезные для сердечно-сосудистой системы вещества, рассказала интернет-изданию Regions врач-терапевт Яна Шмелева. По ее словам, также такой напиток может вызвать дискомфорт в желудке.

В чайном напитке содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. А молоко эти вещества нейтрализуют, сводя к минимуму их воздействие на организм, — объяснила медик.

Врач отметила, что молоко усложняет усвоение чая из-за высокого содержания животного белка. По этой же причине образуются соединения, которые могут плохо перевариваться и вызывать дискомфорт в желудке. Также молоко снижает количество теина в чае, что лишает напиток бодрящего эффекта.

Молоко в чае замедляет обмен веществ и повышает калорийность этого напитка, добавила терапевт. Кроме того, такое сочетание не рекомендуется людям с железодефицитной анемией, поскольку напиток не способствует усвоению железа, подытожила Шмелева.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что популярное в Британии сочетание чая с молоком лишает напиток полезных свойств. Она объяснила, что молочный белок казеин препятствует всасыванию важных компонентов чая — эпигаллокатехинов — в кровь.