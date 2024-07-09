Онищенко рассказал, как предотвратить вспышки ботулизма в России Онищенко: доставка еды в РФ должна сопровождаться технологическим контролем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Доставка еды в России должна сопровождаться санитарно-эпидемиологическим и технологическим контролем, заявил доктор медицинских наук академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, это поможет предотвратить вспышки ботулизма.

Нужно ужесточить требования. Я повторюсь и скажу, что любые правила, которые написаны, они написаны, как правило, здоровьем, а может, иногда и жизнями людей. Это касается любых правил, в том числе и медицинских, — подчеркнул Онищенко.

Академик выразил уверенность в том, что услуга доставки готовой пищи будет развиваться, совершенствоваться и обогащаться новыми технологиями сохранения продуктов, но для нее нужен контроль.

Она должна прежде всего сопровождаться в том числе и медицинским контролем, в данном случае санитарно-эпидемиологическим, и, конечно, технологическим контролем, — подчеркнул Онищенко.

Академик отметил, что заболевание давно известно. Это анаэробная инфекция, которая развивается, когда нет кислорода.

Консервы при любом нарушении технологии, когда не обеспечивается стерильность, если в банках остается живой микроб, как только создается бескислородная среда, он переходит в вегетативную форму и вырабатывает ботулинический токсин, — объяснил врач.

Он отметил, что ботулинический токсин входит в число 47 микробов, вирусов и токсинов, которые, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, могут быть использованы для биологического терроризма.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области умер в больнице второй пациент с ботулизмом. В медучреждении уточнили, что инфекция не являлась первопричиной гибели.