Роспотребнадзор объяснил причины роста заболеваемости энтеровирусом Роспотребнадзор: рост заболеваемости энтеровирусом связан с завозом из-за рубежа

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Увеличение числа случаев заражения энтеровирусной инфекцией среди россиян связано с завозом из-за рубежа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей пресс-службы Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что специалисты принимают все необходимые меры для предупреждения очагов заболевания в детских учреждениях. При этом они подчеркнули, что такие мероприятия проводятся ежегодно.

Рост заболеваемости ЭВИ в значительной степени связан с завозами инфекции из-за рубежа и дальнейшим распространением внутри страны, — заявили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сотрудникам ведомства необходимо проводить мониторинг в непрерывном режиме. Кроме того, она рекомендует усилить меры по информированию населения.

Инфекционист Владимир Неронов ранее предупредил россиян об угрозе заражения опасными инфекциями во время купания в морской воде. По его словам, речь идет об инфекциях, провоцирующих заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе и об энтеровирусе. Специалист подчеркивает, что морская вода может быть опасной даже в наиболее развитых странах мира, так как она не проходит нужную очистку.