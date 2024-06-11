Инфекционист предупредил о болезнях, возникающих из-за морской воды Инфекционист Неронов: морская вода может вызвать инфекции ЖКТ

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Морская вода может стать причиной различных болезней, например, инфекций ЖКТ, рассказал в беседе с РИАМО врач-инфекционист Владимир Неронов. По его словам, также эта вода может привести к воспалительным процессам в ушах.

Медик объяснил, что болезни могут возникнуть из-за того, что в морскую воду попадают бактерии, даже патогенные. Они и являются источником разных инфекции для людей, купающихся в море.

Существует и проблема загрязнения морской воды. Это актуально и для развитых стран. Вода в море может быть загрязнена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями, что может вызвать инфекции или другие заболевания при контакте с ними, — отметил инфекционист.

Врач добавил, что если вода не прошла достаточную очистку, купаться в ней будет опасно для здоровья.

Ранее хирург Дмитрий Березовский предупредил, что выбирать водоем для купания нужно ответственно, помня о том, что в застойной воде много потенциально опасных микроорганизмов, способных вызывать развитие гепатита А. Он отметил, что река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря наличию солей, минералов, йода. Однако, даже купаясь в море, можно заразиться энтеровирусной инфекцией.