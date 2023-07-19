Рецепты домашней пиццы: готовим сами Расскажем, как приготовить пиццу из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Тесто для пиццы

Пицца — одно из итальянских блюд, которое очень популярно в России. И это неудивительно: открытые пироги начали печь еще на Руси. Сегодня вы узнаете рецепт теста для пиццы в домашних условиях, которое по вкусу не будет отличаться от ресторанного, и несколько вариантов начинки.

Тесто для пиццы: рецепты в домашних условиях

Любой рецепт пиццы в домашних условиях начинается с приготовления теста. И для начала нужно определиться, каким оно будет: с дрожжами или без. Если вы выберете первый вариант, то рассчитывайте, что времени уйдет на него больше. Это из-за того, что тесту надо будет подняться. Второй вариант — более быстрый.

Домашняя пицца: рецепт дрожжевого теста

Теплая вода — 0,2 л,

Сухие дрожжи — 1 ч. л.,

Сахарный песок — 2 ч. л.,

Соль — 1 ч. л.,

Растительное масло — 2 ст. л.,

Мука высшего сорта — 400 граммов.

Завести опару из сахара, воды, дрожжей и 2 ст. л. муки, оставить до появления пузырьков. Затем вмешать туда соль и масло и начать медленно добавлять муку. Тесто должно слегка липнуть к рукам, это значит, что оно не «забито» мукой. Вымешивать его нужно около 5 минут на покрытом мукой столе. Сформировать ком, обмазать маслом, положить в миску и накрыть пленкой. Оставить на 40–60 минут до того, как тесто увеличится приблизительно в два раза. Затем разделить на порционные куски и раскатать.

Бездрожжевое тесто для пиццы в домашних условиях: рецепт

Куриное яйцо — 1 шт.,

Вода — 0,2 л,

Растительное масло — 2 ст. л.,

Соль — 1 ч. л.,

Сахарный песок — 1 ст. л.,

Мука высшего сорта — 300 граммов.

Взбить яйцо, сахар и соль до растворения сыпучих ингредиентов. Добавить растительное масло и перемешать до однородной консистенции. Влить воду, всыпать муку. Обминать тесто лучше на смазанной маслом поверхности, чтобы не добавлять лишней муки. Когда ком станет упругим, его нужно положить в мешочек и оставить на 20–30 минут. За это время можно подготовить начинку.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Приготовление теста для пиццы

Домашняя пицца: пошаговые рецепты

Если приготовить по этим рецептам домашнюю пиццу, фото ваших блюд понравятся даже тем, кто не очень любит итальянскую кухню. Самый важный компонент в начинке пиццы — это соус: чем больше в нем пряностей и специй, тем вкуснее будет готовая выпечка.

Простой соус для пиццы: рецепт в домашних условиях

Томатная паста — 100 граммов,

Чеснок свежий — 3-4 зубчика,

Растительное масло — 2 ст. л.,

Сушеный базилик — 1 ч. л.,

Сушеное орегано — ½ ч. л.,

Соль и сахар — по вкусу.

В сотейнике разогреть масло, обжарить измельченный чеснок 30 секунд. Положить томатную пасту, если она густая — разбавить водой до консистенции йогурта. Высыпать сухие специи и попробовать: если соус кислый, то сбалансировать вкус поможет сахар. Варить на медленном огне до загустения.

«Маргарита»: рецепт домашней пиццы в духовке

Соус томатный — 4 ст. л.,

Свежие помидоры — 1-2 шт.,

Сыр моцарелла — 200 граммов,

Листья базилика — 8–10 шт.

Тесто раскатать или растянуть руками, выложить на пергамент, проколоть вилкой в нескольких местах. Поместить в духовку, разогретую до 220–250 градусов на 3–5 минут, чтобы тесто слегка подрумянилось. Вынуть заготовку из печи, смазать соусом, поверх разложить нарезанный брусочками сыр и колечки помидоров. Запекать, пока не расплавится моцарелла. Перед подачей украсить листьями свежего базилика.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты домашней пиццы

Домашняя пицца в духовке: рецепт для тех, кто любит посытнее

Колбаса копченая — 100 граммов,

Сыр моцарелла — 150 граммов,

Сыр гауда — 50 граммов,

Свежие помидоры — 1-2 шт.,

Маринованные огурчики — 1-2 шт.,

Маслины или оливки — ½ баночки.

Раскатать тесто, поместить на пергамент. Смазать соусом, посыпать тертой моцареллой. Сверху в произвольном порядке выложить начинку, посыпать тертой гаудой. Выпекать 10 минут при 220–250 градусов на режиме нижнего нагрева, а затем включить и верхний на 3–5 минут, чтобы сыр подрумянился.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Домашняя пицца в духовке

Пицца «Четыре сыра»: простой и быстрый рецепт

Несоленый сулугуни или твердая моцарелла — 100 граммов,

Эмменталь или маасдам — 100 граммов,

Сыр с голубой плесенью — 50 граммов,

Пармезан — 50 граммов,

Приправа «Итальянские травы» — 1 ч. л.,

Растительное масло — 1 ст. л.

Тесто раскатать и уложить на бумагу для выпечки, смазать маслом, посыпать травами. Пармезан мелко натереть, горгонзолу наломать на средние кусочки. Остальные сыры нарезать крупным кубиком. Выложить их на тесто в следующем порядке: моцарелла, эмменталь, горгонзола, сверху равномерно посыпать пармезаном.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как приготовить пиццу

Пицца «Пепперони»: простой рецепт для дома

Твердая моцарелла — 250 граммов,

Растительное масло — 2 ст. л.,

Соус томатный — 6 ст. л.,

Сырокопченая колбаса — 200 граммов,

Перец острый — 1 шт.

Основу для пиццы раскатать, уложить на пергамент, смазать маслом, распределить соус. Выложить половину тертого сыра, сверху нарезанные кружочками колбасу и перец. Затем посыпать оставшейся моцареллой. Запекать 10–12 минут при температуре 220–250 градусов.

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