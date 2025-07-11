Растет в тени и без полива! Многолетник-боец для красивого сада

Растет в тени и без полива! Многолетник-боец для красивого сада

Очиток — сочный стойкий солдатик сада! Когда вижу эти мясистые листочки среди камней, всегда удивляюсь — как такая красота может быть такой неприхотливой? Мой очиток уже пятый год живёт на альпийской горке, переживая и сорокаградусную жару, и бесснежные зимы. При этом каждое лето он устраивает настоящее шоу, покрываясь розовыми звёздочками цветов.

Секрет очитка — в его удивительной приспособляемости. Толстые листики накапливают влагу, позволяя растению месяцами обходиться без полива. У меня есть куртина, которая случайно оказалась в глухой тени между камнями, — думала, пропадёт, ан нет, приспособилась и там, только цветёт менее обильно.

Особенно хорош очиток в рокариях и на подпорных стенках. Его побеги, словно зелёные щупальца, мастерски заполняют пространство между камнями, создавая живописные природные композиции. А осенью многие сорта приобретают красивый бордовый оттенок, продлевая декоративный сезон до самых заморозков.

Размножается очиток до смешного просто — достаточно отломить веточку и воткнуть в землю. У меня как-то случайно упавший листик укоренился прямо в щели между плитками садовой дорожки! Теперь там растёт симпатичный кустик, который я специально не трогаю — пусть живёт, где хочет.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.