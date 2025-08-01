Вербена в саду: от рассады до шикарного цветущего ковра

Вербена — настоящее украшение сада, способное цвести с июня до первых заморозков. Чтобы добиться максимально долгого цветения, важно правильно выбрать время посадки и соблюдать простые правила ухода. Это неприхотливое растение покорит вас разнообразием оттенков и пышными шапками соцветий.

Оптимальное время для посева вербены на рассаду — конец февраля или начало марта. В открытый грунт рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков — обычно в середине мая. Выбирайте солнечное место с легкой, хорошо дренированной почвой. Перед посадкой внесите в землю комплексное удобрение. Уход за вербеной прост: полив по мере подсыхания почвы, удаление увядших соцветий и 2-3 подкормки за сезон. Для лучшего кущения молодые растения прищипывают над 5-6-м листом. Особенно эффектно вербена смотрится в групповых посадках, где образует яркие цветочные ковры. Попробуйте разные сорта — от низкорослых до ампельных, — и ваш сад заиграет новыми красками.

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