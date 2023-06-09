Раскрыт правильный режим питания в дни тренировок Диетолог Стародубова посоветовала есть за два часа до и после тренировки

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За пару часов перед тренировкой и через некоторое время после следует устроить себе небольшой перекус, посоветовала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она рассказала Lenta.ru, что этот прием пищи может состоять из небольшой порции овощей, фруктов, йогурта или другого кисломолочного продукта или напитка.

Примерно за час-два до занятий и после них рекомендуется организовать небольшой перекус. Это может быть небольшая порция овощного или фруктового салата, йогурт или другое кисломолочное блюдо или напиток, — подчеркнула специалист.

По слова диетолога, во время занятия и после следует восстанавливать потерю жидкости из-за обильного потоотделения. Лучше всего подходит обычная питьевая вода или некрепкий чай с ароматными травами, лимоном или ягодами. Следует отказаться от крепкого чая или кофе: они будут оказывать дополнительное воздействие на сердце и сосуды. Стародубова советует не пить алкоголь в дни тренировок. Также не стоит есть сладости во время и после занятия, чтобы не усилить чувство жажды.

Невролог Наталья Шиндряева ранее рассказала, что при летних спортивных тренировках на свежем воздухе, особенно в жаркую погоду, необходимо помнить о правилах безопасности физических нагрузок. По ее словам, одежду нужно выбирать светлых тонов, не забывать о головном уборе, понемногу пить воду комнатной температуры, а при ухудшении самочувствия — остановить тренировку.