Пять дней без еды и воды: москвичка оставила взаперти сына с ДЦП

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СК РФ завел уголовное дело на москвичку, которая, по версии следствия, на несколько дней оставила без присмотра сына, страдающего от серьезного заболевания. За это время ребенок, который не может обслуживать себя, не ел и не пил. В результате он попал в реанимацию с сильным истощением. По информации СМИ, женщина все это время отдыхала с друзьями и «потеряла счет времени». Подробности — в материале NEWS.ru.

Что сообщают следствие и прокуратура

Как заявили в пресс-службе столичного главка СК, 9 мая 40-летняя женщина на продолжительное время оставила одного в квартире 12-летнего сына. Тушинский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Столичная прокуратура также начала проверку. По данным ведомства, беспомощный ребенок находился несколько дней в одиночестве в доме на улице Соловьиная Роща в районе Куркино на северо-западе Москвы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как родственники узнали о брошенном матерью ребенке

По информации MK.RU, 12-летний мальчик с ДЦП, прикованный к инвалидному креслу, провел в одиночестве пять суток.

Газета пишет, что «инвалида спасло чудо». Подруга его матери позвонила бабушке мальчика и «высказала опасения за его судьбу». Как отмечает «МК», несовершеннолетнего воспитывает мать-одиночка. 9 мая она отправилась к друзьям и, со слов звонившей подруги, «ни разу не обмолвилась о том, с кем остался ее немощный ребенок». Бабушка связалась с сыном, который имел удаленный доступ к камере, установленной на входе в квартиру сестры. Он обнаружил, что несколько дней на ней не было зафиксировано «никакого движения». Приехав по адресу, он обнаружил племянника в полуобморочном состоянии.

По сведениям «МК», полиция быстро нашла и задержала мать ребенка. Она утверждала, что сын находится с дедушкой, тогда как на самом деле с февраля он постоянно проживал на даче и не был в Москве. Как пишет KP.RU со ссылкой на слова пенсионера, дочь ему не звонила и ни о чем не просила, поэтому мужчина спокойно находился за городом. Мать ребенка на протяжении пяти дней была у друзей на другом конце Москвы — в Чертаново, где «компания дружно выпивала».

«Я просто ушла в гости. Да, немного потеряла счет времени», — приводит KP.RU слова задержанной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о задержанной и ее семье

Знакомые матери ребенка-инвалида рассказали MK.RU, что после школы она училась в полиграфическом колледже и работала в салоне сотовой связи. По их словам, один из возлюбленных постоянно избивал женщину, из-за чего у нее начались приступы эпилепсии.

Впоследствии она вышла замуж за другого мужчину. Он стал отцом ребенка, появившегося на свет с ДЦП. Через какое-то время мужчина умер от алкогольной интоксикации. Его вдова также стала увлекаться выпивкой, говорится в публикации MK.RU.

Издание отмечает, что поначалу женщина хорошо относилась к ребенку и возила его на море. Однако из-за пристрастия к спиртному «все чаще стала манкировать материнскими обязанностями», пишет MK.RU. Например, в 2023 году она оставляла сына одного в квартире, но только на сутки, говорится в публикации.

Мальчик проводил летние месяцы в деревне у бабушки. В первые годы жизни он был неподвижным, но затем благодаря родственникам стал делать осмысленные движения.

Родители женщины готовы оформить опеку над внуком, если москвичку лишат родительских прав, пишет издание.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что заявила детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что 15 мая она навестила мальчика в больнице, куда он был доставлен в тяжелом состоянии.

«Сейчас благодаря усилиям московских врачей его жизни ничего не угрожает», — написала она в своем Telegram-канале.

По мнению Ярославской, матери «требуется помощь, чтобы выйти из сложившегося кризиса». Она обещала в ближайшее время связаться с женщиной лично. Омбудсмен попытается выяснить, почему москвичка оставила сына надолго одного в квартире.

«Ранее семья не состояла на учете. Вне всякого сомнения, им требуется помощь. Держу ситуацию под личным контролем», — добавила Ярославская.

Случаи, когда матери надолго оставляли детей без присмотра

В марте спасатели вызволили из квартиры в Новосибирске восьмилетнего ребенка, который два дня просидел взаперти без еды. Telegram-канала Readovka сообщил со ссылкой на соседей, что школьник все это время звал на помощь. По данным прокуратуры региона, на мать ребенка завели уголовное дело.

В январе стало известно о смерти двухлетнего ребенка в Новой Москве. Мать мальчика оставила его и еще троих детей одних в квартире. Вернувшись домой, она обнаружила сына в ванной комнате без признаков жизни.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В августе 2023 года в Волгограде мать ушла на четыре дня из дома, оставив девятимесячного ребенка. В результате мальчик умер от обезвоживания. Его труп обнаружила бабушка, которая пришла навестить невестку. Позже выяснилось, что женщина гуляла с друзьями и пила алкоголь. Ее знакомая рассказала, что подозреваемая скрывала свою беременность и не хотела рожать ребенка.

В марте 2023 года в Хабаровске трое детей, которых оставила мать, находились несколько дней вместе с собакой в запертой квартире. Как рассказала местная жительница, несовершеннолетние постоянно сидели на подоконнике в квартире на втором этаже. Они сообщили соседке, что мать уехала, а еда закончилась. Женщина купила им продукты, корм для собаки и обратилась в полицию.

По словам консьержки, когда в квартиру попали сотрудники службы опеки и хозяйка квартиры, которая сдавала ее семье, девочка спала на подоконнике, а собака тряслась и выпила тазик воды из-за обезвоживания.

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