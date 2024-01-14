Двухлетнего мальчика нашли мертвым в квартире в Новой Москве

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Прокуратура взяла на контроль расследование смерти двухлетнего ребенка в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства. По его данным, мать мальчика оставила его и еще троих детей одних в квартире, а когда вернулась, обнаружила сына мертвым.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств смерти малолетнего. Предварительно, со слов женщины 1988 г. р., утром 14 января в квартире жилого дома на улице Генерала Донского она оставила своих малолетних детей 2023, 2021, 2020 и 2017 г. р. на непродолжительное время одних в квартире. Когда она вернулась, то обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Точную причину смерти установит судмедэксперт. В настоящий момент выясняются причины и детали произошедшего. На месте работу правоохранителей координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Мазаник.

Ранее в Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спиной мозг. Предварительно, трагедия произошла после того, как мать малыша с сожителем подбрасывали ребенка во время игры. Ребенок умер утром 6 января в Зеленодольске, у пострадавшего не было следов насильственной смерти, мама мальчика и ее сожитель ничего не пояснили.