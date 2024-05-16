У 12-летней школьницы произошел инсульт: от чего еще внезапно умирают дети

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе 12-летняя школьница скончалась от инсульта. Мать девочки утверждает, что ребенок ничем не болел, и считает причиной смерти подростковый гормональный сбой. Прокуратура начала проверку. Что именно произошло с девочкой из Балашихи и насколько часто происходят инсульты в детском возрасте — в материале NEWS.ru.

Как погибла пятиклассница из Балашихи

По данным Telegram-канала SHOT, в воскресенье, 12 мая, 12-летняя пятиклассница и ее две сестры пошли в школу при храме в Балашихе. После уроков она попросила у родителей денег на чипсы и сходила за ними в магазин. Вернувшись домой, она пожаловалась на сильные головные боли. Ей дали таблетку обезболивающего, но это не помогло, школьнице становилось только хуже. Перед сном она зашла в ванную умыться и потеряла сознание. Изо рта девочки пошла кровавая пена.

Родители вызвали скорую, но приехавшие медики лишь констатировали смерть школьницы. Как пишет SHOT со ссылкой на близких погибшей, девочка «ничем не болела, хорошо училась, участвовала в воскресных чтениях, росла в полной и благополучной семье — с матерью, отчимом, двумя сводными сестрами и братом».

После смерти ребенка прокуратура Московской области начала проверку соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних.

«В связи с происшествием на место выезжал городской прокурор Балашихи. Точная причина смерти девочки будет определена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы и соответствующих гистологических исследований», — цитирует РБК представителя пресс-службы надзорного ведомства.

Что известно о причине смерти школьницы

Мать пятиклассницы рассказала Telegram-каналу SHOT о результатах судмедэкспертизы, согласно которым у ее дочери якобы произошел инсульт, каких-либо запрещенных веществ в крови ребенка не нашли. По мнению женщины, подростковый гормональный сбой мог вызвать кровоизлияние в мозг.

Кардиолог Ярослав Ашихмин назвал такую связь маловероятной. Главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Московской области Валентина Шестерикова заявила, что никакие гормоны не могут стать причиной инсульта. По ее словам, версия о гормональном сбое была бы правдоподобной, если бы погибшая страдала ожирением четвертой степени.

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Из-за чего возникают инсульты у детей и подростков

Как отмечают в Фонде борьбы с инсультом ОРБИ, инсульт у детей — это редкость. По словам представителей организации, эта патология связана с врожденными дефектами, инфекциями вроде менингитов или энцефалитов, травмами и заболеваниями крови.

«Случаи инсульта у детей в возрасте до 15 лет ежегодно встречаются с частотой примерно шесть случаев на 100 тысяч человек», — рассказал NEWS.ru представитель фонда.

Как добавили в организации, в раннем возрасте проблемы с мозговым кровообращением могут проявляться так же, как и у взрослых. Среди симптомов: сильная головная боль, нарушение движения глаз, затруднение речи и обездвиженность.

С чем может быть связана внезапная подростковая смертность

Как отметил в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Василий Власов, смертность среди детей и подростков достаточно низкая. Однако, по его словам, чаще всего случаи с летальным исходом происходят, например, на уроке физкультуры или во время подвижных игр.

«Связано это с тем, что у людей могут присутствовать врожденные или приобретенные, допустим, в результате инфекции, особенности. Они приводят, например, к остановке сердца или разрыву крупного сосуда», — заявил Власов.

Он подчеркнул, что таких случаев крайне мало. По словам доктора, нельзя ничего сделать с врожденными нарушениями проводимости сердца.

«В случае с особенностями строения сосудов головного мозга — так называемым расширениям или аневризмам, кое-что можно сделать, но, к сожалению, их выявление в массовом порядке нереалистично», — добавил ученый.

По словам невролога детской поликлиники Видновской клинической больницы Дмитрия Кузьмина, аневризмы диагностируются при компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Он пояснил, что такие исследования редко проводятся в детском возрасте.

Как добавил Кузьмин, из-за деформации сосудов их стенки истончаются. По его мнению, стресс, травмы или эмоциональные нагрузки могут спровоцировать разрыв аневризмы.

«Аневризма — это мина замедленного действия. Рано или поздно, но рванет. К сожалению, это не редкая патология. Она встречается с частотой 1:100. То есть, по статистике, каждый сотый ребенок ходит с такой миной в голове», — резюмировал невролог.

По данным исследователей Сеченовского университета и Российского центра судебно-медицинской экспертизы, в некоторых случаях подростки, у которых имелись сердечно-сосудистые заболевания, внезапно умирали при физической нагрузке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечислила некоторые распространенные причины смертности в возрасте от 10 до 24 лет: инфекционные заболевания (особенно в возрасте 10–14 лет), несчастные случаи, травмы, суицид и насилие.

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Другие громкие случаи гибели подростков в России

В начале 2023 года в Москве 16-летний подросток умер от семейной фатальной бессонницы. Всего в мире насчитывается от 40 до 70 зарегистрированных случаев этого редкого наследственного заболевания. Тело школьника обнаружили в квартире его семьи на Южнобутовской улице. После смерти выяснилось, что мальчик болел неизлечимым заболеванием, которое связано с мутацией генов.

В ноябре 2023 года в Татарстане подросток скончался на следующий день после того, как врачи отказали ему в госпитализации из-за сильных судорог шеи. По данным Telegram-канала Baza, 16-летний юноша часто обращался к медикам с жалобами на головные боли, боли в шее и животе. Как говорилось в публикации, парень состоял на учете у невролога, страдал вегетососудистой дистонией и еще несколькими хроническими заболеваниями.

Осенью 2023 года ученик 10-го класса из Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по грэпплингу (вид спортивного единоборства). 26 октября подростку стало плохо, его экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти школьника. Старшеклассник умер, не приходя в сознание. Сообщалось, что десятиклассник никогда не жаловался на проблемы со здоровьем и у него не было каких-либо тяжелых хронических заболеваний.

В октябре 2022 года подросток из Башкортостана умер во время занятия в секции карате. Причиной смерти стала ишемическая болезнь, хотя на здоровье он не жаловался. По словам отца ребенка, до карате его сын увлекался футболом, борьбой и занимался дома на тренажерах. Никаких серьезных травм он не получал. После диспансеризации ему не ставили никаких диагнозов. Мужчина предположил, что ишемическая болезнь протекала у подростка в скрытой форме.

В январе 2022 года 14-летняя школьница из Иркутской области умерла от инсульта. Как сообщал паблик «Народные Новости Братска» во «ВКонтакте», восьмикласснице стало плохо в школе, ее мама позвонила в скорую помощь, но получила отказ от диспетчера отправлять медиков. Ответившая оператор попыталась убедить женщину, что девочка приняла наркотики или беременна.

Лишь после четвертого звонка врачи поехали на вызов. В итоге школьницу доставили в больницу в коме. Через две недели девочка скончалась.

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