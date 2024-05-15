В Москве мать оставила сына с ДЦП одного дома на пять дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве из квартиры на улице Соловьиная Роща госпитализировали 12-летнего мальчика с ДЦП, который находился в крайней степени истощения, передает MK.RU. Дядя ребенка рассказал, что его сестра ушла из дома 9 мая.

Причины произошедшего устанавливаются. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Ранее в Волгограде мать ушла на четыре дня из дома, оставив там девятимесячного ребенка. В результате мальчик умер от обезвоживания. Его труп обнаружила бабушка, которая пришла навестить невестку. Позже выяснилось, что девушка в эти дни гуляла с друзьями и пила алкоголь. Ее знакомая рассказала, что подозреваемая скрывала свою беременность и не хотела рожать ребенка. На рождении настаивал ее супруг, который недавно погиб в зоне проведения СВО.

Также сообщалось, что в Бурятии местный житель забил до смерти четырехлетнего сына своей супруги. 27 апреля в течение дня он наносил мальчику удары за незначительные провинности. В итоге ребенок потерял сознание и скончался. Труп ребенка мужчина спрятал в барабане стиральной машины в гараже. При этом злоумышленник сложил одеяло детской кровати так, что оно имитировало формы ребенка, и соврал жене, что ребенок спит.