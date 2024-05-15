Оставившую сына с ДЦП без еды и воды мать нашли пьяной в Москве Оставившая сына с ДЦП без еды москвичка уверяет, что тот был под присмотром деда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать госпитализированного с истощением 12-летнего мальчика с ДЦП была обнаружена в московском районе Чертаново в пьяном состоянии, передает MK.RU. Женщина уверяет, что оставила ребенка с дедом, а не одного.

Дедушка ребенка настаивает, что давно живет на даче и не появлялся в квартире. Тревогу забил брат женщины, у которого есть доступ к камере на кухне квартиры. Когда он убедился, что в квартире нет никаких признаков жизни, он добрался до жилья и обнаружил там умирающего племянника.

В столичной прокуратуре начали проверку по факту инцидента. Мать призналась правоохранителям, что ушла в гости к подруге. В московском управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям об оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей.

По данным следствия, 9 мая 2024 года 40-летняя женщина оставила одного в квартире на продолжительное время своего 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием, и не способного ухаживать за собой и питаться самостоятельно, — сообщили в СКР.

Ребенок доставлен в реанимацию в крайней степени истощения. Сообщается, что он не может самостоятельно двигаться и провел без еды и воды пять дней.

Ранее в Волгограде мать ушла на четыре дня из дома, оставив там девятимесячного ребенка. В результате мальчик умер от обезвоживания. Его труп обнаружила бабушка, которая пришла навестить невестку. Позже выяснилось, что девушка в эти дни гуляла с друзьями и пила алкоголь. Ее знакомая рассказала, что подозреваемая скрывала свою беременность и не хотела рожать ребенка. На рождении настаивал ее супруг, который недавно погиб в зоне проведения СВО.