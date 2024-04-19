Источник раскрыл подробности жуткой кончины младенца в Волгограде Обвиняемая в доведении ребенка до смерти от обезвоживания скрывала беременность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волгоградка, чей девятимесячный сын умер из-за обезвоживания после четырех дней голода, скрывала свою беременность и не хотела рожать ребенка, сообщила NEWS.ru знакомая обвиняемой. По ее словам, на рождении ребенка настоял его отец.

Когда мы с ней последний раз виделись, она была беременна этим малышом, просила, чтобы я никому не рассказывала о ее положении. Мне показалось это странным, но я привыкла к ее странностям. Далее она рассказала мне, что она вообще не хочет рожать этого ребенка, но муж настаивал на родах, — сказала знакомая.

По словам знакомой, обвиняемая вполне могла оставить ребенка дома и забыть о нем, пока гуляла и пила алкоголь с друзьями в другой части города. Она уточнила, что роженица с детства была безответственной и ветреной.

Эта девушка с детства была очень беспечной, безответственной, ветреной, глупой. Когда она убила ребенка, муж еще был жив, его отпустили в отпуск. Катя говорила следствию, что боится разговора с мужем на эту тему, — рассказала собеседница.

19 апреля прокуратура утвердила обвинение для матери погибшего ребенка. Труп мальчика обнаружила его бабушка, когда пришла навестить семейство. Отец ребенка участвовал в СВО и на сегодняшний день мертв. Девушку могут признать виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, жестоком обращении с ребенком и убийстве малолетнего.