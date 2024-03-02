В Новосибирске ребенок два дня просидел в запертой квартире без еды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры ребенка, который два дня просидел взаперти без еды, передает Telegram-канал Readovka. По его данным, где все это время находилась мать школьника — неизвестно, правоохранители уже нашли женщину и общаются по поводу инцидента.

Восьмилетнего мальчика спасли сотрудники экстренных служб, к которым обратились соседи. Они рассказали, что ребенок все это время звал на помощь. Как рассказали жильцы дома, квартира, в которой живет семья, съемная, они переехали в нее два месяца назад.

Ранее трехлетний ребенок в Забайкалье попал в больницу в состоянии общего переохлаждения. Выяснилось, что мальчик оставался под присмотром 17-летнего брата, пока их мать находилась в гостях. Подросток не уследил за младшим братом. Ребенка без верхней одежды на улице в 150 метрах от дома заметили двое несовершеннолетних. Они и вызвали скорую помощь.

Как рассказала местная жительница, инцидент произошел в поселке Ононское. Мальчик гулял в одной майке. При этом ночью 2 февраля, когда все произошло, температура воздуха в Шилкинском районе опускалась до 33 градусов нижу нуля.