Путин призвал работодателей быть ответственными в вопросах условий труда

https://static.news.ru/photo/2f306d16-19da-11eb-be5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился к владельцам бизнеса с призывом проявить социальную ответственность и соблюдать все необходимые меры и предписания в вопросах обеспечения условий труда для сотрудников.

Прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов, — сказал Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

Накануне, сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не видит необходимости вводить более жёсткие меры по противодействию распространению коронавируса в городе.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в Москве постепенно стабилизируется.

В среду, 28 октября, Собянин подписал указ о продлении введённых в начале месяца мер по борьбе с распространением коронавируса до 29 ноября. Компании должны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённом режиме, сохранится цифровой контроль для посещающих заведения в ночное время, школы продолжат работу в ограниченном режиме, а лицам из группы риска — пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями — придётся соблюдать режим самоизоляции.