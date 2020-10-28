Собянин оценил необходимость жёстких ограничений по COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/3affd3ee-191b-11eb-a568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не видит необходимости вводить более жёсткие меры по противодействию распространению коронавируса в городе.

Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации, — приводит РИА Новости слова градоначальника.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в Москве постепенно стабилизируется.

Ранее NEWS.ru писал, что в среду, 28 октября, Собянин подписал указ о продлении введённых в начале месяца мер по борьбе с распространением коронавируса до 29 ноября.

Компании должны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённом режиме, сохранится цифровой контроль для посещающих заведения в ночное время, школы продолжат работу в ограниченном режиме, а лицам из группы риска — пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями — придётся соблюдать режим самоизоляции.