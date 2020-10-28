Для школьников Москвы продлили дистанционное обучение до 8 ноября

https://static.news.ru/photo/8207798e-1918-11eb-8db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Учащиеся столичных школ с 6-го по 11-й класс продолжат заниматься в дистанционном режиме до 8 ноября. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, результаты работы в течение последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. По словам Собянина, в Москве властям удаётся прервать цепочки заражаемости и не прибегать при этом к тотальному закрытию города.

Относительно решения по формату обучения школьников мэр заявил, что до 8 ноября ребята с 6-го по 11-й класс продолжат заниматься дистанционно. Собянин подчеркнул: в городе необходимо сохранить тенденцию по снижению уровня заражаемости среди школьников.

Кроме того, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днём. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу, — сообщил глава города в личном блоге.

Мэр добавил, что выводы, касающиеся целесообразности данного решения, будут сделаны после 8 ноября. Указанные меры будут оценены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Как ранее писал NEWS.ru, режим обязательной самоизоляции для москвичей старше 65 лет, а также для жителей города с хроническими заболеваниями продлён до 29 ноября.