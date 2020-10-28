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Собянин продлил режим самоизоляции для пенсионеров до 29 ноября

15:19, 28 октября 2020 1 265
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим обязательной самоизоляции для москвичей старше 65 лет, а также для жителей города с хроническими заболеваниями продлён до 29 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Статистика вновь и вновь подтверждает, что риск серьёзно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша обязанность — сделать всё, чтобы уберечь их от опасности заражения, — говорится на сайте мэра Москвы.

В начале октября власти Москвы ввели ряд мер по противодействию распространению коронавируса. Так, в частности, людей, входящих в группу риска, — пожилых москвичей старше 65 лет и людей хроническими заболеваниями — обязали ограничить посещение общественных мест без острой необходимости. 

Ранее Роспотребнадзор выпустил распоряжение, согласно которому с 28 октября на территории России начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить работу ночных развлекательных заведений после 23:00, писал NEWS.ru.

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