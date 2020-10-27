В России начал действовать всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор выпустил распоряжение, согласно которому с 28 октября на территории России начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах.
Теперь граждане должны использовать указанное средство индивидуальной защиты при поездке в лифте, в такси или в общественном транспорте. Кроме того, маску нужно надевать в местах общего пользования, которые вмещают 50 и более человек одновременно.
За нарушение правил со стороны граждан региональные власти будут вводить дополнительные ограничительные меры. Роспотребнадзор также
Кроме того, регионам посоветовали усилить режим дезинфекции в общественных местах, а также при необходимости принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Как ранее передавал NEWS.ru, принятие жёстких противоэпидемических мер необходимо, чтобы снизить риски ухудшения ситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.