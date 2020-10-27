Глава Роспотребнадзора объяснила обязательное ношение масок

https://static.news.ru/photo/2d1f55c8-1877-11eb-9926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятие жёстких противоэпидемических мер необходимо, чтобы снизить риски ухудшения ситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что с 28 октября действует постановление об обязательном ношении масок в транспорте, общественных местах и местах массового скопления людей, в том числе и в лифтах.

Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации... есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть, — цитирует её РИА Новости.

При этом Попова напомнила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении Роспотребнадзора, носят рекомендательный характер для субъектов РФ. Они могут их принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что длительное ношение масок способно снижать иммунитет человека. Всё дело в том, что резинки этого изделия давят на височные кости черепа, которые соприкасаются с мозгом. Этот орган, в свою очередь, воздействует на работу иммунной системы.