Врач рассказал о неожиданной опасности ношения масок

https://static.news.ru/photo/6799d37a-150e-11eb-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длительное ношение масок способно снижать иммунитет человека. Всё дело в том, что резинки этого изделия давят на височные кости черепа, которые соприкасаются с мозгом. Этот орган, в свою очередь, воздействует на работу иммунной системы. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова.

Тем не менее в местах массового скопления людей маску носить необходимо. А нивелировать её негативное воздействие на организм поможет ряд упражнений.

После длительного ношения маски врач рекомендует слегка и аккуратно потянуть уши вверх по диагонали и подержать их в таком положении около 20 секунд. После этого вы должны почувствовать расслабление височной части головы. Если этого не произошло, следует повторить упражнение.

Можно также поставить ладони под подбородок таким образом, чтобы пальцы оказались на лице около ушей. После этого необходимо создать небольшое давление на челюсть. Это тоже поможет расслабить височную часть черепа, — заявила Бурлакова.

После ношения маски также будет полезно расслабить челюсть. Сделать это поможет растягивание рта, похожее на широкую улыбку, поясняет Бурлакова. Во время упражнения у человека должно появиться чувство, будто его скулы поднимаются наверх. Рекомендуется также широко открывать рот, как во время зевка.

Эти упражнения также помогут расслабить расположенную в области лица лимфатическую систему, которая играет роль в работе иммунитета.

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