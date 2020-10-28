Собянин продлил режим удалённой работы в Москве до 29 ноября

https://static.news.ru/photo/43866cba-1918-11eb-a5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Режим удалённой работы в Москве продлён до 29 ноября. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что переход 30% сотрудников на работу из дома способствовал стабилизации ситуации с COVID-19 в столице.

В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года, — написал градоначальник в своём блоге.

По его словам, на дистанционный режим работы с 5 октября перешли 1,22 млн москвичей. После этого количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 40% в сравнении с обычным уровнем, что позволило уменьшить риск заражения COVID-19.

Он подчеркнул, что не будет никакого послабления масочного и перчаточного режима. Собянин считает, что смягчение действующих ограничений может привести к дестабилизации ситуации. В то же время нет никакой необходимости вводить более жёсткие меры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на работу из дома для лиц старше 65 лет, исключения составляют пенсионеры, без которых организации не могут нормально функционировать.

Работодатели должны отправлять в мэрию номера телефонов перешедших на удалёнку сотрудников, а также государственные регистрационные номера их автомобилей, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов. Власти объяснили, что такое требование вызвано необходимостью соблюдать статью 189 Трудового кодекса, писал NEWS.ru.