Собянин продлил действие QR-кодов в развлекательных заведениях Москвы

https://static.news.ru/photo/11ebe28e-1918-11eb-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В российской столице продлевается действие системы чек-инов в развлекательных заведениях ещё на месяц. Соответствующий указ опубликован на портале мэра Москвы.

Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 г. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях Правительства Москвы, — сказано в документе.

При этом Собянин отметил, что за первую неделю работы к системе регистрации QR-кодов присоединились более полутора тысяч городских развлекательных заведений. В их число вошли и множество ресторанов и гостиниц, на которые данные правила не распространялись. В документе отмечается, что «они добровольно пошли на этот шаг, так как осознают свою ответственность перед посетителями».

Каждый день в системе регистрируются около 40 тысяч телефонных номеров. Благодаря этому, отмечается в указе, удаётся быстро сообщать гражданам о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и им необходимо принять соответствующие меры предосторожности.

Как писал NEWS.ru, для учеников столичных школ продлили дистанционное обучение до 8 ноября.